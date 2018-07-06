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Інтерв'ю

Літак з прем'єр-міністром Польщі зламався при зльоті

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 22:02
Фото: Матеуш Моравецький (lickr.com/Kancelaria Premiera)
Фото: Матеуш Моравецький (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Всіх пасажирів повітряного судна Embraer 175 евакуювали

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не зміг повернутися з Чехії через те, що на літаку, який перевозив його, виникли технічні неполадки. Про це заявив представник польського уряду Джоанна Копчинська, повідомляє Gazeta Prawna.

Як повідомляє Копчинська, зліт був зупинений через технічну несправність літака. Але вона не стала називати конкретні причини інциденту.

Як зазначає видання Jastrzab Post, неполадки виявили, коли літак вже виїхав на злітно-посадкову смугу. Всіх пасажирів повітряного судна Embraer 175 евакуювали, ніхто з них не постраждав. Зараз польська делегація чекає новий літак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак
заявив, що в Польщі призупинили польоти Міг-29 через крах винищувача, який стався сьогодні вночі, 6 липня 2018 року.

Як відомо, у Польщі в ході нічних польотів разбився бойовий винищувач Міг-29.

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Теги публікації: Польша, Літак, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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