Самолет с премьер-министром Польши сломался при взлете

Всех пассажиров воздушного судна Embraer 175 эвакуировали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог вернуться из Чехии из-за того, что на перевозившем его самолете возникли технические неполадки. Об этом заявил представитель польского правительства Джоанна Копчиньска, сообщает Gazeta Prawna.



Как сообщает Копчиньска, взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета. Но она не стала называть конкретные причины инцидента.



Как отмечает издание Jastrzab Post, неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна Embraer 175 эвакуировали, никто из них не пострадал. Сейчас польская делегация ждет новый самолет.

Напомним, раннее сообщалось, что министр нацобороны Польши Мариуш Блащак

заявил, что в Польше приостановили полеты МиГ-29 из-за крушения истребителя, которое произошло сегодня ночью, 6 июля 2018 года.



Как известно, в Польше в ходе ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29.