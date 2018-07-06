Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Польщі призупинили польоти МіГ-29 через катастрофу винищувача

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 16:00
Фото: Маріуш Блащак (pl.wikipedia.org)
Фото: Маріуш Блащак (pl.wikipedia.org)

Катастрофа МіГ-29 в Польщі сталася сьогодні вночі

У Польщі призупинили польоти МіГ-29 через катастрофу винищувача, яка сталася сьогодні вночі, 6 липня 2018 року. Про це заявив міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Рolskie Radio.

Так, за словами Блащака, до тих пір, поки не будуть з'ясовані причини аварії МіГ-29, рейси з використанням цього літака будуть припинені.

"Сьогодні ввечері сталася трагічна подія. В результаті катастрофи літака досвідчений пілот, солдат польської армії втратив своє життя", - сказав глава Міноборони Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вночі у Польщі розбився бойовий винищувач МіГ-29, пілот катапультувався, але не вижив.

Глава Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію і вийшла на роботу У Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи
Теги публікації: катастрофа, Польша, Миг-29  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся