Катастрофа МіГ-29 в Польщі сталася сьогодні вночі

У Польщі призупинили польоти МіГ-29 через катастрофу винищувача, яка сталася сьогодні вночі, 6 липня 2018 року. Про це заявив міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Рolskie Radio.

Так, за словами Блащака, до тих пір, поки не будуть з'ясовані причини аварії МіГ-29, рейси з використанням цього літака будуть припинені.

"Сьогодні ввечері сталася трагічна подія. В результаті катастрофи літака досвідчений пілот, солдат польської армії втратив своє життя", - сказав глава Міноборони Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вночі у Польщі розбився бойовий винищувач МіГ-29, пілот катапультувався, але не вижив.