У Польщі розбився бойовий винищувач Міг-29

В результаті катастрофи Міг-29 в Польщі загинув пілот
У Польщі в ході нічних польотів 6 липня 2018 року розбився бойовий винищувач Міг-29. Про це повідомляє прес-служба Міністерства нацоборони Польщі.
Як повідомляється, катастрофа сталася в околицях Паслека (Вармінсько-Мазурське воєводство).
"Пілот катапультувався в районі населеного пункту Сакув в 18 км від Мальборка. Катастрофа літака сталася приблизно в півкілометра від будівель", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається,після 02:30 ночі (за місцевим часом) лікар "швидкої допомоги" констатував смерть пілота.
"Обставини аварії розслідуються Державною комісією з розслідування авіаційних подій", - йдеться в повідомленні.
Фото: катастрофа Міг-29 в Польщі (twitter.comMilitarium)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході Індії розбився винищувач, зібраний за російською ліцензією.