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У Польщі розбився бойовий винищувач Міг-29

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 09:58
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті катастрофи Міг-29 в Польщі загинув пілот

У Польщі в ході нічних польотів 6 липня 2018 року розбився бойовий винищувач Міг-29. Про це повідомляє прес-служба Міністерства нацоборони Польщі.

Як повідомляється, катастрофа сталася в околицях Паслека (Вармінсько-Мазурське воєводство).

"Пілот катапультувався в районі населеного пункту Сакув в 18 км від Мальборка. Катастрофа літака сталася приблизно в півкілометра від будівель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається,після 02:30 ночі (за місцевим часом) лікар "швидкої допомоги" констатував смерть пілота.

"Обставини аварії розслідуються Державною комісією з розслідування авіаційних подій", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: катастрофа Міг-29 в Польщі (twitter.comMilitarium)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході Індії розбився винищувач, зібраний за російською ліцензією.

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Теги публікації: Польша, катастрофа, Миг-29  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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