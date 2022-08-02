Літак Пелосі вилетів у невідомому напрямку, а в Малайзію прибув ще один спецборт США

До Малайзії прибув ще один урядовий літак США. Він може бути використаний для супроводу польоту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.
У вівторок літак Пелосі прибув до Малайзії. Однак, згідно з даними компанії з дистанційного геопросторового аналізу Mizar Vision, туди ж прибув другий урядовий літак США SPAR20.
За словами експертів, цей крок може бути використаний для супроводу літака Пелосі на Тайвань або ж бути спрямований на заміну попереднього спецборту.
У той же час, згідно з даними Flightradar24, урядовий літак SPAR19, який привіз Пелосі в Малайзію, вже вилетів звідти і рухається в невідомому напрямку.
Нагадаємо, візит Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутися 2 серпня.
На тлі цієї інформації Китай знову попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту "чиновника № 3 в уряді США" на Тайвань.
У відповідь на погрози держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Китай створить будь-яку напругу під час можливого візиту американського політика на острів, то відповідальність буде повністю лежати на Пекіні.