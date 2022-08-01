Китай знову пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань. У ЗМІ вже з'явилася дата

Китай знову попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Останнє попередження було зроблено під час регулярного брифінгу Міністерства закордонних справ Китаю. Прессекретар Чжао Ліцзянь заявив, що через статус Пелосі як "чиновника № 3 в уряді США" її візит на Тайвань "призведе до кричущих політичних наслідків".

У той же час журналістка тайванського державного ЗМІ Тінгтінг Ліу з посиланням на свої джерела повідомляє, що Пелосі повинна відвідати столицю Тайваню Тайбей 2 серпня.