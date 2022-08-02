Самолет Пелоси вылетел в неизвестном направлении, а в Малайзию прибыл еще один спецборт США

В Малайзию прибыл еще один правительственный самолет США. Он может быть использован для сопровождения полета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Во вторник самолет Пелоси прибыл в Малайзию. Однако, согласно данным компании по дистанционному геопространственному анализу Mizar Vision, туда же прибыл второй правительственный самолет США SPAR20.
По словам экспертов, этот шаг может быть использован для сопровождения самолета Пелоси на Тайвань или же быть направлен на замену предыдущего спецборта.
В то же время, согласно данным Flightradar24, правительственный самолет SPAR19, который привез Пелоси в Малайзию, уже вылетел от туда и следует в неизвестном направлении.
Напомним, визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться 2 августа.
На фоне этой информации Китай снова предупредил США, что военные КНР "не будут сидеть сложа руки" в случае визита "чиновника № 3 в правительстве США" на Тайвань.
В ответ на угрозы госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита американского политика на остров, то ответственность будет полностью лежать на Пекине.