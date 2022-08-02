Самолет Пелоси вылетел в неизвестном направлении, а в Малайзию прибыл еще один спецборт США

Во вторник самолет Пелоси прибыл в Малайзию. Однако, согласно данным компании по дистанционному геопространственному анализу Mizar Vision, туда же прибыл второй правительственный самолет США SPAR20.

По словам экспертов, этот шаг может быть использован для сопровождения самолета Пелоси на Тайвань или же быть направлен на замену предыдущего спецборта.

В то же время, согласно данным Flightradar24, правительственный самолет SPAR19, который привез Пелоси в Малайзию, уже вылетел от туда и следует в неизвестном направлении.