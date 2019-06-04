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Літак з Києва здійснив аварійну посадку в Талліні

Новини » Надзвичайні події    04.06.2019 - 19:57
Літак з Києва здійснив аварійну посадку в Талліні
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Усіх пасажирів літака евакуювали

У столиці Естонії Талліні у вівторок, 4 червня, здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який летів з Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомляється, аварійна посадка була здійснена за рахунок руйнування покришки шасі. На борту літака було 35 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

Всіх пасажирів літака евакуювали. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Московському аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку літак, який летів в Мурманськ.Літак після посадки був повністю охоплений полум'ям. Людям довелося евакуюватися з рятувальним трапах.

Крім того, в аеропорту Праги близько сотні пасажирів літака були евакуйовані. Рейси були скасовані у Філадельфії, Осло, Мадрид, Париж, Ніццу, Женеву, Афіни та інші міста. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів не вказувалося.

Також в Уельсі недалеко від валлійського міста Абергавенни в графстві Монмутшир легкомоторний літак впав на автодорогу А-40, в результаті чого постраждали три людини.

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