ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самолет из Киева осуществил аварийную посадку в Таллине

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 19:57
Самолет из Киева осуществил аварийную посадку в Таллине
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всех пассажиров самолета эвакуировали

В столице Эстонии Таллине во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщается, аварийная посадка была совершена из-за разрушения покрышки шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа. 

Всех пассажиров самолета эвакуировали. О пострадавших  не сообщается. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который летел в Мурманск.Самолет после посадки был полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.

Кроме того, в аэропорту Праги около сотни пассажиров самолета были эвакуированы. Рейсы были отменены в Филадельфию, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины и другие города. Однако, точное количество отмененных и задержанных рейсов не указывалось. 

Также в Уэльсе недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир легкомоторный самолет упал на автодорогу А-40, в результате чего пострадали три человека. 

У Ярославского рассказали о новых авиарейсах из Харькова в Римини и Одессу Президенты Украины и Эстонии провели встречу
Новости Украины Эстонияпроисшествиеавиа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь