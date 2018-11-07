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Через несправність в лондонському аеропорту Хітроу скасовано десятки рейсів

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 12:10
Фото: аеропорт Хітроу (Getty Images)
Фото: аеропорт Хітроу (Getty Images)

На злітно-посадковій смузі відмовила сигнальна система

Через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі аеропорту Хітроу в Лондоні 7 листопада були скасовані або затримані десятки рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Аеропорт функціонує на повну потужність, тому немає можливості переправити літаки з однієї смуги на іншу. Через це також затримуються рейси на приліт. Причини несправності сигнальної системи зараз з'ясовуються.

За інформацією видання The Sun, рейси скасовані до Філадельфії, Осло, Мадрида, Парижа, Ніцци, Женеви, Афіни та інших міст. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів невідома.

Станом на зараз прес-служба аеропорту оголосила, що злітно-посадкова смуга вже відкрита та функціонуює.

Аеропорт Хітроу - найбільший авіавузол, що з'єднує Великобританію з європейським материком. Хітроу посідає сьоме місце в рейтингу завантаженості аеропортів. Злети і посадки відбуваються кожні півтори хвилини.

Нагадаємо, в липні цього року біля аеропорту Хітроу сталася масштабна пожежа. Займання відбулось на автодорозі Стайнс-роуд на захід від Лондона.

Наголошується, що вогонь охопив площу розміром з чотири футбольних поля. Пожежу гасили близько ста рятувальників та 15 пожежних машин.

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