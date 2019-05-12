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У Британії легкомоторний літак впав на автодорогу

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 18:43
У Британії легкомоторний літак впав на автодорогу
Фото: падіння літака в Британії (twitter.com/current_go)

В результаті інциденту постраждало 3 людини

В Уельсі недалеко від валлійського міста Абергавенні в графстві Монмутшир легкомоторний літак впав на автодорогу А-40, в результаті чого постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що літак здійснив падіння на проїжджу частину, але йому вдалося уникнути зіткнення з автомобіля. Також три людини, які перебували на борту літака, отримали поранення різної тяжкості, проте їх життям нічого не загрожує.

Рятувальники заявили, що, за їхньою версією, літак намагався здійснити аварійну посадку, але зачепив високовольтні дроти і впав на дорогу.

Співробітникам поліції довелося перекрити рух на місці події, а водіїв просять об'їжджати цю ділянку дороги. Також із-за обриву проводів порушений графік руху поїздів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Болгарії розбився легкомоторний літак. У Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія приватного легкомоторного літака, в результаті катастрофи загинули 2 людини.

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