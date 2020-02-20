Літак з евакуйованими з Уханя вилетів до Харкова

Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Літак з українцями здійснив дозаправлення в "Борисполі"

Літак з евакуйованими з Уханя громадянами України та іноземцями вилетів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" та направляється в Харків. Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі рейс прямує в міжнародний аеропорт "Харків", де для нього підготували окрему стоянку. Після прибуття в Харків, евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть до медичного закладу "Нові Санжари" у Полтавській області.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:40 в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з охопленого коронавірусом Уханя українцями та іноземцями. На борту літака перебувають 45 громадян України та 28 іноземців, ще 4 осіб не пустили на борт.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що літак з евакуйованими українцями приземлився в "Борисполі" для дозаправлення. Планувалося, що після дозаправлення літак вирушить в міжнародний аеропорт "Харків".

Крім того, в Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що з аеропорту "Харків" евакуйованих українців та іноземців відправлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Протягом 14 днів в медзакладі вони будуть знаходитися в обсервації.