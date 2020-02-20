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Евакуація з Уханя: в Харкові літак розмістять на окремій стоянці

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:48
Евакуація з Уханя: в Харкові літак розмістять на окремій стоянці
Фото: літак з евакуйованими з Уханя в "Борисполі" (РБК-Україна)

Паспортний контроль евакуйовані будуть проходити біля трапа літака

Український літак, який евакуює українців та іноземців з Уханя, по прильоту до Харкова буде розміщений на окремій ізольованій стоянці. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram.

За його словами, евакуйовані пройдуть всі митні процедури у трапа літака.

"Борт буде розміщений на окремій ізольованій стоянці. Всі процедури (паспортний контроль, митні формальності будуть виконані у трапа літака", - написав Гончарук.

Далі эвакуируемые будуть доставлені спеціальним транспортному Державної служби з надзвичайних ситуацій в медичний центр в Нових Санжарах у супроводі і під охороною поліції. При цьому Гончарук зазначив, що ніякої небезпеки зараження для персоналу медцентру і охорони немає.

"Ніякої загрози для знаходяться там і оточуючих об'єкт не несе. Він пройшов перевірку епідеміологів, і відповідає всім вимогам ВООЗ", - повідомив прем'єр.

Раніше голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що у разі прибуття в Харків, эвакуируемые не будуть заходити на територію термінал, а відразу будуть переміщені в автобуси.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність бактеріологічної небезпеки у евакуйованих з Уханя. Також президент зазначив, що медичний центр, куди доставлять громадян України та іноземців, буде найбільш охоронюваним в країні.

Поліція припинятиме перешкоджання розміщення евакуйованих з Уханя Евакуйованих з Уханя везуть в медцентр "Нові Санжари", - ДСНС
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