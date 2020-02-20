Самолет с эвакуированными из Уханя вылетел в Харьков

Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

Самолет с украинцами совершил дозаправку в "Борисполе"

Самолет с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами вылетел из международного аэропорта "Борисполь" и направляется в Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пока рейс направляется в международный аэропорт "Харьков", где для него подготовили отдельную стоянку. После прибытия в Харьков, эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

Напомним, сегодня около 9:40 в международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя украинцами и иностранцами. На борту самолета находятся 45 граждан Украины и 28 иностранцев, еще 4 человек не пустили на борт.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что самолет с эвакуированными украинцами приземлился в "Борисполе" для дозаправки. Планировалось, что после дозаправки самолет отправится в международный аэропорт "Харьков".

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из аэропорта "Харьков" эвакуированных украинцев и иностранцев отправят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней в медучреждении они будут находиться в обсервации.