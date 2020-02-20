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Літак з евакуйованими з Уханя прилетів до Харкова

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 11:51
Літак з евакуйованими з Уханя прилетів до Харкова
Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Далі евакуйованих з Уханя відправлять до медзакладу в Нових Санжарах

Літак рейсу SPQ1117 з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту "Харків". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу flightradar24.

Літак приземлився в аеропорту та прибув на спеціально підготовлену стоянку. Тепер евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть до медичного центу Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з Уханя на борту вилетів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" та вирушив в напрямку Харкова. У "Борисполі" літак з українцями здійснював дозаправлення.

Також РБК-Україна писало, що в аеропорту "Харків" для літака з евакуйованими українцями приготували окрему стоянку. Евакуйовані українці та іноземці пройдуть всі митні процедури біля трапа літака.

Як відомо, сьогодні близько 9:40 в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. На борту літака перебувають 45 громадян України та 28 іноземців, ще 4 осіб не пустили на борт.

У ДСНС заявили, що з аеропорту "Харків" евакуйованих українців та іноземців відправлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. У медзакладі евакуйовані громадяни 14 днів перебуватимуть в карантині.

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