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Літак "Бєлавіа" не може вилетіти з Білорусі. Він летів до Барселони, але кружляє біля кордону

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 14:47
Літак "Бєлавіа" не може вилетіти з Білорусі. Він летів до Барселони, але кружляє біля кордону Фото: літак "Бєлавіа" не може увійти в повітряний простір Польщі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У ці хвилини літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" , щодо якої європейські країни закрили свій повітряний простір, не може вилетіти з Білорусі. Літак розвернувся біля польського кордону і кружляє над Брестською областю.

Про це з посиланням на дані сервісу Flightradar пишуть "Белсат" і білоруське "Радіо Свобода".

Повідомляється, що за даними Flightradar, літак рейсу Мінськ - Барселона вилетів о 13:30, але досі не покинув повітряний простір Білорусі. Згідно з актуальними даними, він кружляє в небі над Брестською областю.

Білоруське бюро "Радіо Свобода" припускає, що літак не пускають у повітряний простір Польщі, але офіційного підтверджень цьому немає. Крім того, білоруський портал TUT.BY звернувся за коментарем до авіакомпанії, але поки там немає інформації.

Також, можливо, він робить кола, щоб скинути паливо і мати допустиму масу для посадки.

Літак &quot;Бєлавіа&quot; не може вилетіти з Білорусі. Він летів до Барселони, але кружляє біля кордону

Фото: літак "Бєлавіа" не може покинути територію Білорусі

Оновлене від 14:55

Кілька хвилин тому літак "Бєлавіа" рейсом Мінськ - Варшава увійшов в повітряний простір Польщі. А літак Мінськ - Барселона продовжує кружляти в білоруському небі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія відкликала дозвіл на польоти "Белавіа".

На сьогодні білоруській авіакомпанії заборонено польоти в Україну, Великобританію та низку країн Європейського союзу.

Рішення прийнято після інциденту з літаком Ryanair і затриманням колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після примусової посадки.

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