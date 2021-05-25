"Белавіа" заявила про скорочення штату через заборони на авіаперельоти
Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скорочує чисельність штату. Таке рішення було прийнято після того, як європейські країни почали забороняти авіасполучення з Білоруссю.
Про це повідомляє " Єврорадіо".
У компанії відзначили, що змушені скасовувати десятки рейсів в пік сезону.
"Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім недавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році. Хотілося б відзначити, що в розпал епідемії COVID-19 скорочень персоналу не проводилося. Разом з тим зниження витрат було досягнуто за рахунок зниження надбавок і скорочення графіків робіт", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що в сформованих обставинах скорочення витрат і оптимізація чисельності персоналу - "неприємні, хоча і закономірні кроки".
Нагадаємо, вчора уряд Британії заборонив своїм авіакомпаніям літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. При цьому Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".
Крім того, Міністерство транспорту Великобританії заборонило білоруським авіакомпаніям літати в повітряному просторі країни без спеціального дозволу.