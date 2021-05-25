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"Белавіа" скасувала рейси в Україну

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Мінськ, Вівторок 25 травня 2021 20:05
"Белавіа" скасувала рейси в Україну Фото: "Бєлавія" скасувала авіарейси в Україну (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси в Україну до 31 Серпня. Заборона почне діяти з вечора 25 травня. Польоти припиняються до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Про це повідомила прес-служба білоруського авіаперевізника.

Відзначається, що у зв'язку з рішенням влади України припинити авіасполучення з Білоруссю скасовуються польоти в і з Києва, Львова, Одеси та Харкова з 26 травня по 31 Серпня 2021 року.

Крім того, скасовуються нічні рейси з Мінська до Києва (B2 847) і Одеси (B2 833), які повинні були вилетіти 25 травня о 22:40 і 23:40 відповідно.

В авіакомпанії повідомили, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту. "Для цього необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків", - додали в"Белавіа".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Заборона набуває чинності 26 травня з 00: 00.

Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі, а прикордонній службі доручено припинити оформлення пасажирів, які прямують в або з Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

Відзначимо, в неділю, 23 травня, в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому був залучений навіть винищувач.

Після цього багато світових авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.

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