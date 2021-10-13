Мінський процес застопорився: у Меркель розповіли про підготовку нормандської зустрічі

У канцлера Німеччини Ангели Меркель вважають за доцільне проведення нормандської зустрічі на рівні міністрів найближчим часом. Причина - мінський процес застопорився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на finanzen.net .

Як заявили сьогодні офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт і прес-секретар Федерального міністерства закордонних справ Андреа Зассе, голови МЗС Німеччини, Франції, Росії та України повинні якомога швидше зробити нову спробу врегулювати конфлікт на Донбасі.

За словами Зайберта, зустріч міністрів має сенс, тому що процес реалізації Мінських угод застопорився.

"Міністри закордонних справ потім повинні будуть вирішити, чи варто проводити зустріч на рівні глав "нормандської четвірки", до якої канцлер Меркель неодноразово закликала", - зазначив він і додав, що в даний час є питання, які не можна просувати на рівні зовнішньополітичних радників.