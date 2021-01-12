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Нормандський формат: Франція закликала сторони виконати рішення саміту в Парижі

Париж, Вівторок 12 січня 2021 21:59
Нормандський формат: Франція закликала сторони виконати рішення саміту в Парижі
Фото: зустріч "нормандської четвірки" в Парижі (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Франція продовжує докладати зусиль у нормандському форматі з метою встановлення міцного миру на сході України. Франція закликає всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання під час паризького саміту 2019 року.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Франції.

Як зазначили в МЗС, французька сторона працює над реалізацією рішень зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.

"У цьому контексті ми закликаємо всі сторони сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання та продовжувати конструктивні обговорення порядку денного, погодженого на саміті", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори щодо реалізації домовленостей паризького саміту тривали понад 6 годин.

Крім того, представник Росії Дмитро Козак заявив, що на сьогоднішніх переговорах в Берліні радники ні про що не домовилися, тому вирішили зібратися ще раз через два тижні. Наступна зустріч, ймовірно, буде у відеоформаті.

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