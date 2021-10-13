Кулеба про нормандську зустріч голів МЗС: чекаємо на сигнал з Москви

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до нормандської зустрічі голів МЗС. За його словами, цю зустріч блокує його російський колега Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.

За його словами, зустріч не відбувається, бо Лавров її усіляко уникає.

"Якщо дійсно результатом розмови Макрона та Меркель з президентом РФ стане чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь в зустрічі міністрів і він це зробить, а не знайде причину уникнути, я буду радий. Я готовий. Чекаємо на сигнал з Москви. Поки ніяких сигналів не отримували", - заявив Кулеба.