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Кулеба про нормандську зустріч голів МЗС: чекаємо на сигнал з Москви

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 11:12
Кулеба про нормандську зустріч голів МЗС: чекаємо на сигнал з Москви Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до нормандської зустрічі голів МЗС. За його словами, цю зустріч блокує його російський колега Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Кулеби на брифінгу.

За його словами, зустріч не відбувається, бо Лавров її усіляко уникає.

"Якщо дійсно результатом розмови Макрона та Меркель з президентом РФ стане чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь в зустрічі міністрів і він це зробить, а не знайде причину уникнути, я буду радий. Я готовий. Чекаємо на сигнал з Москви. Поки ніяких сигналів не отримували", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Путін поскаржився Меркель та Макрону на Україну та погодився активізувати "Нормандію".

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