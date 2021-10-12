У Макрона анонсували нормандську зустріч на рівні міністрів

Нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини пройде в найближчі тижні. Відповідна домовленість була досягнута на вчорашніх переговорах лідерів нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу .

Повідомляється, що вчора Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по черзі провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це дозволило підвести підсумок реалізації заходів, схвалених на паризькому саміті в нормандському форматі в грудні 2019 року.

"Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням його висновків і домовилися про майбутню організації з цією метою в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.