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На саммите G7 Украина будет на первом месте повестки дня, - премьер Японии

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Вторник 09 мая 2023 06:27
На саммите G7 Украина будет на первом месте повестки дня, - премьер Японии Фото: Украина на первом месте повестки дня саммита G7 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японские официальные лица находятся на завершающей стадии определения повестки дня саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Японские чиновники планируют поставить Украину, Китай, Северную Корею и ядерное разоружение на первое место в повестке дня. Премьер-министр Японии Фумио Кишида отметил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непоколебимую солидарность стран G7 с Украиной в ее противостоянии российскому вторжению.

Также на самите "Большой семерки" рассмотрят вопросы: глобальная экономика и финансы после пандемии коронавируса, изменение климата и цифровизация, установление правил использования технологии искусственного интеллекта

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.

Напомним, Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.

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