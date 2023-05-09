На саммите G7 Украина будет на первом месте повестки дня, - премьер Японии
Японские официальные лица находятся на завершающей стадии определения повестки дня саммита "Большой семерки" в Хиросиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Японские чиновники планируют поставить Украину, Китай, Северную Корею и ядерное разоружение на первое место в повестке дня. Премьер-министр Японии Фумио Кишида отметил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непоколебимую солидарность стран G7 с Украиной в ее противостоянии российскому вторжению.
Также на самите "Большой семерки" рассмотрят вопросы: глобальная экономика и финансы после пандемии коронавируса, изменение климата и цифровизация, установление правил использования технологии искусственного интеллекта
Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.
Напомним, Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.
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