ЕС хочет запретить доступ к своим портам судам, помогающим РФ обходить санкции, - СМИ
Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эта мера является частью пакета санкций против России согласно документам ЕС, с которыми ознакомился Bloomberg.
Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазейок и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений.
Исполнительный орган ЕС сослался на резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G7 и запрет импорта российской нефти в блок.
В нем говорится, что судам, которые подозреваются или оказываются в нарушении санкций путем перевалки с корабля на судно, следует запретить мероприятие в европейские порты и шлюзы. Фокусными точками перекачки российской нефти с декабря были Сеута, испанский анклав в Северной Африке, и на побережье Греции недалеко от Каламаты.
Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и Большой семерки. Поскольку многие из этих судов прослужили 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом. Они передали их новым компаниям, которые продолжают их использовать.
В рамках планируемого пакета санкций, 11-го по счету с февраля 2022 года, ЕС также предложил вводить ограничения против судов, отключающих навигационные системы.
Напомним, что следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.
Ранее стало известно, что странам Евросоюза направили предложения по новому пакету санкций против России.
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