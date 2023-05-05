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Глава Минфина США хочет на встрече G7 обсудить борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ

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Пятница 05 мая 2023 22:46
Глава Минфина США хочет на встрече G7 обсудить борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Эллен проведет двусторонние встречи с рядом коллег, в том числе с финансовыми руководителями из Японии и Великобритании", - говорится в сообщении.

Bloomberg сообщает, что среди ее приоритетов во время пребывания в Японии будет беседа с союзниками по теме активизации усилий по подавлению попыток уклониться от санкций против России.

"Европейский Союз уже обсуждает собственные потенциальные меры против третьих стран, которые, по его мнению, предпринимают недостаточно, чтобы помешать России уклониться от санкций", -пишет Bloomberg.

Напомним, что президент США Джо Байден посетит саммит стран "Большой семерки" , который состоится в Японии. Главной темой встречи станет война в Украине.

Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

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