На саміті G7 Україна буде на першому місці порядку денного, - прем'єр Японії

Японські офіційні особи знаходяться на завершальній стадії визначення порядку денного саміту "Великої сімки" в Хіросімі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Японські чиновники планують поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перше місце порядку денного. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида зазначив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 із Україною в її протистоянні російському вторгненню.

Також на саміті "Великої сімки" розглянуть питання: глобальна економіка та фінанси після пандемії коронавірусу, зміна клімату та цифровізація, встановлення правил використання технології штучного інтелекту