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На саміті G7 Україна буде на першому місці порядку денного, - прем'єр Японії

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Вівторок 09 травня 2023 06:27
На саміті G7 Україна буде на першому місці порядку денного, - прем'єр Японії Фото: Україна на першому місці порядку денного саміту G7 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японські офіційні особи знаходяться на завершальній стадії визначення порядку денного саміту "Великої сімки" в Хіросімі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Японські чиновники планують поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перше місце порядку денного. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида зазначив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 із Україною в її протистоянні російському вторгненню.

Також на саміті "Великої сімки" розглянуть питання: глобальна економіка та фінанси після пандемії коронавірусу, зміна клімату та цифровізація, встановлення правил використання технології штучного інтелекту

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі G7 у Японії хоче обговорити боротьбу з обходом санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Європейський союз хоче заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти.

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