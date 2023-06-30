Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять польский спецназ

Соответствующее решение стало результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве.

"Это контингент, который будет выполнять задачи вместе со средствами воздушного транспорта – вертолетами, системами борьбы с беспилотниками. Это еще одна деятельность, которую Польша осуществляет в рамках подготовки саммита НАТО", - отметил председатель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера

Он добавил, что такое решение было согласовано с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром и главой министерства национальной обороны и явилось следствием "последних событий".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Очередной саммит НАТО пройдет уже в скором времени, 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе. Украина ожидает получить от Альянса ПДЧ и гарантии безопасности.

В Офисе Президента назвали условие, при котором Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. Министр обороны Олесий Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом Альянсе Джулианна Смит отметила, что страны-члены близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.