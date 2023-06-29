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У Зеленского рассказали, при каком условии президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

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Четверг 29 июня 2023 21:49
У Зеленского рассказали, при каком условии президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс Фото: заместитель председателя ОП Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе. Однако это произойдет только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

По его словам, есть минимальные условия присутствия Зеленского на саммите Альянса. Жовква сослался на речь президента в парламенте, когда тот заговорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", - сказал он.

Также Жовква добавил, что Зеленскому "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Год назад во время полномасштабного вторжения РФ Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Уже 11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Украина, со своей стороны, ожидает получить от Альянса сигнал, в том числе четкий график вступления и гарантии безопасности.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

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НАТО Владимир Зеленский
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