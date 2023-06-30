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Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятиме польський спецназ

Фото: польський спецназ охоронятиме саміт НАТО у Вільнюсі (twitter BBN PL)
Автор: Максим Шушко

Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецпризначенців для виконання завдань з охорони саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро національної безпеки Польщі у Twitter.

Відповідне рішення стало результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви щодо ширшої військової співпраці.

"Це буде контингент, який виконуватиме завдання разом із засобами повітряного транспорту – гелікоптерами, системами боротьби з безпілотниками. Це ще одна діяльність, яку Польща здійснює в рамках підготовки саміту НАТО", - зазначив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра

Він додав, що таке рішення було погоджено з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром та головою міністерства національної оборони і стало наслідком "останніх подій".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Черговий саміт НАТО пройде вже незабаром, 11-12 липня у столиці Литви Вільнюсі. На ньому Україна очікує отримати від Альянсу ПДЧ і гарантії безпеки.

В Офісі Президента назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олесій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

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