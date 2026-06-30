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Саммит НАТО в 2027 году под угрозой срыва, - Reuters

23:56 30.06.2026 Вт
4 мин
Что может быть причиной срыва саммита в Албании и может ли ситуация измениться?
aimg Эдуард Ткач
Саммит НАТО в 2027 году под угрозой срыва, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Уже на следующей неделе в Турции состоится саммит НАТО, к которому лидеры стран-блока активно готовятся. Однако планы проведения саммита в Албании в 2027 году оказались под вопросом, так как США недовольны расходами этой страны на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, в проекте заявления к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре, в настоящее время не упоминается проведение следующей встречи в Албании, несмотря на ранее сделанное заявление о том, что саммит будет именно там.

Европейский дипломат уточнил, что в последней версии текста сказано, что лидеры с нетерпением ждут следующей встречи, но время и место в проекте документа не указаны.

Этот шаг предпринят в то время, когда европейские члены НАТО стремятся продемонстрировать президенту США Дональду Трампу в Анкаре, что они добились прогресса в выполнении обещаний по оборонным расходам и намерены избежать открытых столкновений с американским лидером.

Неопределенность по поводу саммита в Албании возникла также после того, как в апреле Reuters написало, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей практики проводить саммиты ежегодно. Это в свою очередь, могло бы предотвратить потенциально напряженную встречу с Трампом в конце его президентского срока.

Один из источников отметил, что расходы Албании на оборону таковы, что если НАТО проведет саммит в стране в 2027 году, то Трамп может расстроиться, что вызовет негативные заголовки в СМИ.

Комментируя проект документа по саммиту, представитель албанского правительства сказал Reuters, что "проекты - это всего лишь проекты, а не решения".

Сколько в НАТО обязались тратить на оборону и сколько тратит Албания

В последние годы в официальных заявлениях на саммитах НАТО, как правило, прямо указывалось место проведения следующего саммита.

На встрече в Гааге в 2025 году лидеры заявили в своем обращении, что ждут с нетерпением встречи в Турции, за которой последует встреча в Албании. Там же лидеры НАТО ответили на требование Трампа, пообещав в течение 10 лет выделять 5% ВВП на оборону и связанные с ней меры.

Однако, несмотря на то, что многие страны НАТО увеличили свои оборонные бюджеты за последние месяцы, некоторым странам с трудом удается даже достичь ранее установленной цели альянса - тратить на оборону 2% ВВП.

"Если посмотреть на все 2%, то почти все союзники составляют 2%. В прошлом году Албания, Чехия и Словения не достигли этого показателя, но они явно взяли на себя обязательство достичь более 2% в этом году. И если посмотреть на общую картину, то эти три страны составляют действительности небольшую долю", - сказал генсек НАТО Марк Рютте в начале июня.

Правительство Албании в своем обращении к Reuters заявило, что "завершает разработку необходимых фискальных мер для приведения оборонных и связанных с обороной расходов Албании на 2026 год в соответствие с планом, согласованным союзниками по НАТО на саммите".

"После принятия этих мер в ближайшие дни оборонные и связанные с обороной расходы Албании на 2026 год составят 2,6% ВВП в соответствии с методологией НАТО по оборонным расходам. Из них 2,2% ВВП составляют основные оборонные расходы, а 0,4% ВВП - прочие расходы, связанные с обороной и безопасностью", - добавлено в документе.

Европейский дипломат сказал агентству, что Албания в конечном итоге все еще может принять у себя саммит.

"Они наращивают темы, посмотрим, к чему это приведет. Я по-прежнему считаю, что следующий саммит состоится в Албании", - сказал дипломат.

НАТО и США

Напомним, в этом месяце генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Bloomberg писало, что он приехал, чтобы снизить гнев Трампа к союзникам в Европе, которые отказались ему помочь в кампании против Ирана.

После этой встречи Рютте заявил, что организация НАТО должна защищать не только союзников в Европе, но и континентальную часть США, а также обеспечить решающую роль Вашингтона на мировой арене.

Также мы писали, что Трамп через несколько дней вновь раскритиковал НАТО за недостаточную помощь в Ормузском проливе. В частности, он назвал Германию и Италию "очень плохими союзниками".

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