НАТО должна не только защищать Европу, но и обеспечивать решающую роль США в мире, - Рютте

НАТО должна защищать не только союзников в Европе, но и континентальную часть Соединенных Штатов, а также обеспечить их решающую роль на мировой арене.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Вашингтоне.

Незадолго до саммита НАТО, который должен пройти в Анкаре 5-7 июля, Рютте выступил с итогами по делам союзников на сегодняшний день.

Находясь в Вашингтоне, куда главнокомандующий прибыл накануне с визитом, он озвучил обязанности военного блока перед США.

"НАТО существует не только для того, чтобы защищать Европу. НАТО также помогает защищать материковую часть США и обеспечивает, чтобы Соединенные Штаты могли играть свою поразительную, решающую роль на мировой арене с точки зрения проектирования американского могущества", - заявил генсек Альянса.

Рютте также сообщил о планах на саммит в Анкаре , главной целью которого является расширение масштабов оборонной промышленности и заключение новых контрактов в этом контексте.

Еще генсек подчеркнул, что Россия все еще остается для НАТО "актуальной и долгосрочной" угрозой, а военный потенциал Китая и КНДР продолжает расти.

Дополнительным риском для Альянса, считает Рютте, взаимодействие Москвы, Пхеньяна и Пекина с точки зрения военного сотрудничества.