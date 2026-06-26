НАТО должна не только защищать Европу, но и обеспечивать решающую роль США в мире, - Рютте
НАТО должна защищать не только союзников в Европе, но и континентальную часть Соединенных Штатов, а также обеспечить их решающую роль на мировой арене.
Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Вашингтоне.
Незадолго до саммита НАТО, который должен пройти в Анкаре 5-7 июля, Рютте выступил с итогами по делам союзников на сегодняшний день.
Находясь в Вашингтоне, куда главнокомандующий прибыл накануне с визитом, он озвучил обязанности военного блока перед США.
"НАТО существует не только для того, чтобы защищать Европу. НАТО также помогает защищать материковую часть США и обеспечивает, чтобы Соединенные Штаты могли играть свою поразительную, решающую роль на мировой арене с точки зрения проектирования американского могущества", - заявил генсек Альянса.
Рютте также сообщил о планах на саммит в Анкаре , главной целью которого является расширение масштабов оборонной промышленности и заключение новых контрактов в этом контексте.
Еще генсек подчеркнул, что Россия все еще остается для НАТО "актуальной и долгосрочной" угрозой, а военный потенциал Китая и КНДР продолжает расти.
Дополнительным риском для Альянса, считает Рютте, взаимодействие Москвы, Пхеньяна и Пекина с точки зрения военного сотрудничества.
Визит Марка Рютте в Вашингтон.
Напомним, генсек НАТО находится с рабочим визитом в США . Как сообщалось, на встрече с президентом Дональдом Трампом он пытался угодить ему похвалой, что, как известно, очень импонирует главе Белого дома. Таким образом, Рютте хотел снизить напряжение между союзниками в Европе и Штатами.
Недоразумения между США и Альянсом возникли из-за отказа европейских союзников помогать Трампу в военной кампании против Ирана. Речь идет, в частности, о нежелании ряда стран посылать свой контингент в Ормузский пролив для урегулирования эскалации в регионе.
Президент США накануне перечислил худших, по его версии, союзников Вашингтона в Европе. Речь идет о Германии, Британии и Франции.