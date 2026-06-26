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НАТО должна не только защищать Европу, но и обеспечивать решающую роль США в мире, - Рютте

00:23 26.06.2026 Пт
2 мин
Генсек НАТО накануне посетил Штаты для снятия напряжения между Дональдом Трампом и союзниками
aimg Юлия Маловичко
НАТО должна не только защищать Европу, но и обеспечивать решающую роль США в мире, - Рютте Фиото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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НАТО должна защищать не только союзников в Европе, но и континентальную часть Соединенных Штатов, а также обеспечить их решающую роль на мировой арене.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Вашингтоне.

Незадолго до саммита НАТО, который должен пройти в Анкаре 5-7 июля, Рютте выступил с итогами по делам союзников на сегодняшний день.

Находясь в Вашингтоне, куда главнокомандующий прибыл накануне с визитом, он озвучил обязанности военного блока перед США.

"НАТО существует не только для того, чтобы защищать Европу. НАТО также помогает защищать материковую часть США и обеспечивает, чтобы Соединенные Штаты могли играть свою поразительную, решающую роль на мировой арене с точки зрения проектирования американского могущества", - заявил генсек Альянса.

Рютте также сообщил о планах на саммит в Анкаре , главной целью которого является расширение масштабов оборонной промышленности и заключение новых контрактов в этом контексте.

Еще генсек подчеркнул, что Россия все еще остается для НАТО "актуальной и долгосрочной" угрозой, а военный потенциал Китая и КНДР продолжает расти.

Дополнительным риском для Альянса, считает Рютте, взаимодействие Москвы, Пхеньяна и Пекина с точки зрения военного сотрудничества.

Визит Марка Рютте в Вашингтон.

Напомним, генсек НАТО находится с рабочим визитом в США . Как сообщалось, на встрече с президентом Дональдом Трампом он пытался угодить ему похвалой, что, как известно, очень импонирует главе Белого дома. Таким образом, Рютте хотел снизить напряжение между союзниками в Европе и Штатами.

Недоразумения между США и Альянсом возникли из-за отказа европейских союзников помогать Трампу в военной кампании против Ирана. Речь идет, в частности, о нежелании ряда стран посылать свой контингент в Ормузский пролив для урегулирования эскалации в регионе.

Президент США накануне перечислил худших, по его версии, союзников Вашингтона в Европе. Речь идет о Германии, Британии и Франции.

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