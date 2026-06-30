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Саміт НАТО у 2027 році під загрозою зриву, - Reuters

23:56 30.06.2026 Вт
4 хв
Що може бути причиною зриву саміту в Албанії і чи ситуація може змінитися?
aimg Едуард Ткач
Саміт НАТО у 2027 році під загрозою зриву, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Вже наступного тижня у Туреччині відбудеться саміт НАТО, до якого лідери країн-блоків активно готуються. Однак плани проведення саміту в Албанії у 2027 році опинилися під питанням, оскільки США незадоволені видатками цієї країни на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел, у проекті заяви до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, наразі не згадується проведення наступної зустрічі в Албанії, незважаючи на раніше зроблену заяву про те, що саміт буде саме там.

Європейський дипломат уточнив, що в останній версії тексту сказано, що лідери з нетерпінням чекають на наступну зустріч, але час і місце в проекті документа не вказано.

Цей крок зроблено в той час, коли європейські члени НАТО прагнуть продемонструвати президенту США Дональду Трампу в Анкарі, що вони досягли прогресу у виконанні обіцянок щодо оборонних витрат і мають намір уникнути відкритих зіткнень з американським лідером.

Невизначеність щодо саміту в Албанії виникла також після того, як у квітні Reuters написало, що НАТО розглядає можливість припинення своєї практики проводити саміти щороку. Це, у свою чергу, могло б запобігти потенційно напруженій зустрічі з Трампом наприкінці його президентського терміну.

Одне з джерел наголосило, що витрати Албанії на оборону такі, що якщо НАТО проведе саміт у країні в 2027 році, то Трамп може засмутиться, що викличе негативні заголовки у ЗМІ.

Коментуючи проект документу щодо саміту, представник албанського уряду сказав Reuters, що "проекти - це лише проекти, а не рішення".

Скільки в НАТО зобов'язалися витрачати на оборону та скільки витрачає Албанія

У останні роки в офіційних заявах на самітах НАТО, як правило, прямо вказувалося місце проведення наступного саміту.

На зустрічі в Гаазі в 2025 році лідери заявили у своєму зверненні, що чекають з нетерпінням зустрічі в Туреччині, за якою відбудеться зустріч в Албанії. Там же лідери НАТО відповіли на вимогу Трампа, пообіцявши протягом 10 років виділяти 5% ВВП на оборону та пов'язані з нею заходи.

Однак, незважаючи на те, що багато країн НАТО збільшили свої оборонні бюджети за останні місяці, деяким країнам важко навіть досягти раніше встановленої мети альянсу - витрачати на оборону 2% ВВП.

"Якщо подивитися на всі 2%, то майже всі союзники становлять 2%. Минулого року Албанія, Чехія та Словенія не досягли цього показника, але вони явно взяли на себе зобов'язання досягти більше 2% цього року. І якщо подивитися на загальну картину, то ці три країни становлять насправді невелику частку", - сказав генсек НАТО.

Уряд Албанії у своєму зверненні до Reuters заявив, що "завершує розробку необхідних фіскальних заходів для приведення оборонних та пов'язаних з обороною витрат Албанії на 2026 рік у відповідність до плану, узгодженого союзниками НАТО на саміті НАТО".

"Після вжиття цих заходів найближчими днями оборонні та пов'язані з обороною витрати Албанії на 2026 рік становитимуть 2,6% ВВП відповідно до методології НАТО з оборонних витрат. З них 2,2% ВВП становлять основні оборонні витрати, а 0,4% ВВП - інші витрати, пов'язані з обороною та безпекою", - додано.

Європейський дипломат сказав агентству, що Албанія, зрештою, все ще може прийняти у себе саміт.

"Вони нарощують теми, подивимося, до чого це приведе. Я, як і раніше, вважаю, що наступний саміт відбудеться в Албанії", - сказав дипломат.

НАТО та США

Нагадаємо, цього місяця генсек НАТО Марк Рютте прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Bloomberg писала, що він приїхав, щоб знизити гнів Трампа до союзників у Європі, які відмовилися йому допомогти у кампанії проти Ірану.

Після цієї зустрічі Рютте заявив, що організація НАТО повинна захищати не лише союзників у Європі, а й континентальну частину США, а також забезпечити вирішальну роль Вашингтона на світовій арені.

Також ми писали, що через кілька днів Трамп знову розкритикував НАТО за недостатню допомогу в Ормузькій протоці. Зокрема, він назвав Німеччину та Італію "дуже поганими союзниками".

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