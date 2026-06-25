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Рютте пытался "смягчить" Трампа по отношению к НАТО, но тот остался невозмутимым, - Bloomberg

02:47 25.06.2026 Чт
2 мин
Некоторые союзники НАТО из Европы раскритиковали Рютте за "слишком уважительное" отношение к Трампу
aimg Юлия Маловичко
Рютте пытался "смягчить" Трампа по отношению к НАТО, но тот остался невозмутимым, - Bloomberg Фото: генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон, чтобы ослабить гнев президента США Дональда Трампа к союзникам в Европе, отказавшим последнему помочь в кампании против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рютте хвалил Трампа

Как пишет издание, встречаясь с Трампом в Овальном кабинете, Рютте подыграл любви Трампа к похвале и ярким визуальным образам во время визита в Вашингтон.

А именно генсек НАТО показал плакаты с золотыми буквами и алыми диаграммами с надписями "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа 47". Они подчеркивали, насколько больше денег страны НАТО потратили на оборону с момента вступления президента США в 2017 году.

"Хочу показать вам, чего способен добиться этот президент", - сказал Рютте, указывая на инфографику на плакатах.

По его словам, европейские страны не достигали уровня США по расходам на оборону со времен администрации Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах.

Трамп остался невозмутимым

Во время этого визита генсек НАТО активно рекламировал свое отношение к Трампу даже несмотря на то, что тот откровенно критиковал НАТО.

При этом Bloomberg отмечает, что не все союзники в Европе одобрили такое поведение Рютте и фразы, озвученные американскому лидеру.

"Рютте, когда-то называвший Трампа "папой" НАТО, столкнулся с негативной реакцией в Европе за то, что некоторые союзники считают чрезмерно уважительным подходом к президенту", - говорится в материале.

Однако, как пишет издание, Трамп остался "почти невозмутимым" от похвалы Рютте. И хотя президент США положительно отозвался о самом генсеке, он не забыл раскритиковать еще раз союзников в Европе, отказавших ему в кампании против Ирана.

Критика конкретных союзников

Президент США также перечислил европейских союзников, в которых разочаровался после отказа помочь, в частности, в Ормузском проливе.

"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией", – сказал Трамп, выразив при этом "большое уважение" к Рютте.

Как сообщалось, Марк Рютте должен был прибыть в Вашингтон перед ежегодным саммитом Альянса, который пройдет в Анкаре в июле. Его цель – ослабить напряжение между США и НАТО.

Отметим, на днях Трамп назвал Германию и Италию "очень плохими" союзниками США из-за отказа помогать в кампании против Ирана.

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