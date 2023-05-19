Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Саудовской Аравии. Эта организация объединяет арабские страны, они в большинстве своем нейтральны по отношению к российско-украинской войне, но впервые с 2011 года на саммит приехал сирийский лидер Башар Асад, преданный сторонник Владимира Путина.

О позиции арабских стран и о том, что именно пытался донести им Зеленский, - ниже в материале РБК-Украина .

Саммит без явных друзей

Кроме самого саммита, у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч. На них обсудят украинские приоритеты такие как освобождение политзаключенных, пленных и депортированных, формулу мира и обеспечение энергетической безопасности Украины.

Еще один приоритет - защита украинских мусульман. Поскольку большинство тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, исповедует ислам. Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что цель визита - укрепление двусторонних отношений и связей арабским миром.

По данным саудовского телеканала Al Arabiya, Зеленского пригласили в качестве почетного гостя, а в Джидду он прибыл на французском правительственном самолете. Само же приглашение является частью усилий Саудовской Аравии по урегулированию военного конфликта России и Украины.

"Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига (речь о Лиге арабских государств, - ред.)", - заявил Зеленский, обращаясь к участникам саммита.

Он также отметил положительный опыт работы с Саудовской Аравией по освобождению пленных и предложил другим арабским странам присоединиться к мирным усилиям. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона добавил, что Киев заинтересован в содействии Эр-Рияда для возвращения других пленных и депортированных детей.

Лига арабских государств состоит из 22 участников: Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Палестинская автономия.

Союзника Путина вывели из дипломатической блокады

Лига арабских государств приостановила участие Сирии в 2011 году из-за жестокого подавления протестов и последовавшей войны, в результате которой погибли более 500 тысяч человек, а страну покинули миллионы беженцев.

С тех пор Саудовская Аравия и другие арабские страны либо разорвали, либо понизили уровень отношений с президентом Сирии Башаром Асадом. Но в начале мая ЛАГ приветствовала возвращение Дамаска, а принимающая сторона пригласила Асада на саммит. Ожидается, что он также проведет ряд двусторонних встреч.

Watch: Syrian President Bashar al-Assad arrives in Saudi Arabia's city of Jeddah to attend the 32nd #ArabLeague summit. #SaudiArabia https://t.co/RONlEdtqF1 pic.twitter.com/NdvgeVCGOV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 18, 2023

В разгар сирийской войны Российская Федерация поддержала режим Асада военной интервенции, и он по-прежнему зависит от поддержки Москвы. Более того, многие западные аналитики убеждены, что на решение российского президента Владимира Путина вторгнуться в Крым в 2014 году повлияло бездействие Запада в отношении зверств Асада против своего народа, пишет Bloomberg.

В связи с преступлениями Асада украинская сторона в 2016 году закрыла свое посольство в Дамаске, а в 2018 году - посольство Сирии в Киеве. Летом 2022 в ходе полномасштабного российского вторжения Сирия признала "независимость" оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей, после чего Украина разорвала с ней отношения, а в апреле 2023-го начала процедуру введения санкций.

К недружественным шагам Сирии также относят участие ее кораблей в нелегальном вывозе зерна с оккупированных территорий, поставки оружия Российской Федерации и всестороннюю поддержку режима Путина.

В марте Башар Асад посетил Москву и на встрече с Путиным заявил о поддержке российской войны в Украине. Он также отметил, что россияне якобы "борются с неонацистами и старыми нацистами, поддерживаемыми Западом".

Кроме того, украинская разведка утверждает, что Асад якобы пообещал ему 40 тысяч наемников.

Саудовская Аравия в роли посредника

Один из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия - придерживается нейтральной позиции по российско-украинской войне. Она неоднократно призывала к деэскалации и выражала готовность выступить посредником в урегулировании.

В феврале 2023-го министр иностранных дел, принц Фейсал бин Фархан посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о предоставлении гуманитарной помощи на 400 млн долларов.

"Королевство хотело бы сделать все возможное для того, чтобы снизить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров. Но, конечно, это все должно быть под эгидой ООН и с уважением к международному праву", - говорил тогда бин Фархан.

Фото: Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (twitter.com/AlArabiya_Eng)

Кроме того, в прошлом году Саудовская Аравия сыграла посредническую роль в освобождении 10 иностранных бойцов Вооруженных сил Украины из российского плена. После этого Зеленский договорился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе.

Отметим, Саудовская Аравия является одним из крупнейших партнеров США в регионе. Впрочем, это не мешает ей сотрудничать и с Российской Федерацией.

В частности, в 2022 году она стала стратегическим торговым партнером РФ, войдя в топ-10 импортеров российской аграрной продукции. А в апреле 2023-го впервые за 10 лет боевой корабль Военно-морского флота России. Это был фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Арабский мир и война в Украине

На российское вторжение в Украине арабский мир в целом отреагировал сдержанно. Эти страны не поддержали санкции против России и не порвали с ней связи. Считается, что сейчас, когда Запад проигрывает информационную войну в арабском мире, привыкшие к многолетним войнам странам стараются демонстрировать нейтралитет. В то же время многие из них зависят от украинского зерна.

Кроме Сирии, никто не признал российскую оккупацию территорий Украины. Часть стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Алжир, Ирак и поначалу ОАЭ, воздерживались от голосования за резолюции ООН, осуждающие агрессию РФ, но позже поддержали их, хотя дальше символического жеста не пошли.

Спустя год войны некоторые связи с Россией упрочились, а некоторые ослабли. Но ни одна арабская страна не отвернулась от нее. По словам эксперта Вашингтонского института политики Ближнего Востока Фабриса Баланша, арабский мир любит силу, а Путин продемонстрировал ее в Украине. И неудачи на поля боя не отпугнули сторонников агрессора среди арабов, поскольку они ненавидят Запад и готовы играть вдолгую, ставя на Россию и Китай, пишет BBC.

В то же время публично они иногда выходят с мирными инициативами.

"Эта война должна прекратиться, эта война и страдания, которые она причинила, должны закончиться", - заявил осенью президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси на климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе.

Согласно слитым документам разведки США, недавно Ас-Сиси якобы распорядился тайно отправить России до 40 тысяч ракет. В Белом доме заявили, что не видят признаков военной помощи из Египта, а издание The Washington Post опубликовало другие данные, согласно которым Каир передумал и одобрил продажу Украине артиллерийских снарядов 152-мм и 155-мм калибра.

Кроме того, недавно стало известно, что Египет примет участие в посреднических усилиях, объявленных президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Ожидается, что африканская миссия должна посетить Киев и Москву в ближайшее время.

О готовности быть посредниками говорят и в Ираке. Как заявил министр иностранных дел Фуад Хусейн, Багдад готов активизировать роль контактной группы, чтобы "заложить основы для переговоров" между Россией и Украине. Единственное условие - воюющие страны сами должны об этом попросить.

Если ориентироваться на голосование в ООН в феврале 2023-го, Сирия так и остается единственной арабской страной-союзником России. Остальные члены ЛАГ на бумаге поддерживают вывод российских войск из Украины и "формулу мира" Зеленского. Речь идет, в частности, об Иордании, Джибути, Мавритании, Омане, Катаре, Йемене, ОАЭ и Марокко.

Отметим, последняя также принимала участие в заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн". В январе стало известно, что Марокко передало Украине некоторое количество танков советского образца, которые проходили модернизацию в Чехии.