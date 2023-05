Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому

Кроме самого саммита, у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч. На них обсудят украинские приоритеты такие как освобождение политзаключенных, пленных и депортированных, формулу мира и обеспечение энергетической безопасности Украины.

Еще один приоритет - защита украинских мусульман. Поскольку большинство тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, исповедует ислам. Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что цель визита - укрепление двусторонних отношений и связей арабским миром.

По данным саудовского телеканала Al Arabiya, Зеленского пригласили в качестве почетного гостя, а в Джидду он прибыл на французском правительственном самолете. Само же приглашение является частью усилий Саудовской Аравии по урегулированию военного конфликта России и Украины.

"Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига (речь о Лиге арабских государств, - ред.)", - заявил Зеленский, обращаясь к участникам саммита.

Он также отметил положительный опыт работы с Саудовской Аравией по освобождению пленных и предложил другим арабским странам присоединиться к мирным усилиям. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона добавил, что Киев заинтересован в содействии Эр-Рияда для возвращения других пленных и депортированных детей.

Лига арабских государств состоит из 22 участников: Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Палестинская автономия.

Лига арабских государств приостановила участие Сирии в 2011 году из-за жестокого подавления протестов и последовавшей войны, в результате которой погибли более 500 тысяч человек, а страну покинули миллионы беженцев.

С тех пор Саудовская Аравия и другие арабские страны либо разорвали, либо понизили уровень отношений с президентом Сирии Башаром Асадом. Но в начале мая ЛАГ приветствовала возвращение Дамаска, а принимающая сторона пригласила Асада на саммит. Ожидается, что он также проведет ряд двусторонних встреч.

Watch: Syrian President Bashar al-Assad arrives in Saudi Arabia's city of Jeddah to attend the 32nd #ArabLeague summit. #SaudiArabia https://t.co/RONlEdtqF1 pic.twitter.com/NdvgeVCGOV