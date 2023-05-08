Лига арабских государств возвращает Сирию в блок

Лига арабских государств по итогам голосования согласилась восстановить членство Сирии в своем блоке, которое было приостановлено 12 лет назад на фоне восстания в стране против режима Асада в 2011 году, что было жестоко подавлено режимом Башара Асада, и переросло в гражданскую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

За восстановления участия Дамаска в блоке в Лиге высказались 13 из 22 государств-членов.

Среди тех, кто не поддержал такое решение, был, в частности, Катар, который не отправил своего министра иностранных дел на саммит в Каире в воскресенье.

В материале отмечается, что данное решение Лиги стало победой Дамаска, хотя и "во многом символической" на фоне западных санкций против правительства Башара Асада. Ожидается, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств не приведет к быстрому высвобождению средств на восстановление в разрушенной войной стране.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что решение о возвращении Сирии в организацию позволит Асаду принять участие в предстоящем 19 мая саммите группы, что является частью постепенного процесса урегулирования конфликта.

"Это не означает, что сирийский кризис разрешен, наоборот. Но это позволяет арабам (государствам) впервые за многие годы общаться с сирийским правительством для обсуждения всех проблем", - сказал он.

Также Абул Гейт добавил, что восстановление членства Сирии в организации не означает, что все арабские страны нормализовали отношения с Дамаском.

"Это суверенные решения для каждого государства в отдельности", - пояснил генсек Лиги.

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус назвал воскресные консультации на саммите в Каире такими, которые отражают "престижное положение" Сирии в регионе и на международном уровне.

Противники режима Асада, в свою очередь, расценили движение к нормализации как предательство.

Воскресное решение на саммите в столице Египта было принято через несколько дней после того, как высокопоставленные региональные дипломаты встретились в Иордании, чтобы обсудить дорожную карту по возвращению Сирии "в арабское лоно", поскольку конфликт продолжает деэскалацию.

Следующий саммит Лиги арабских государств должен состояться 19 мая в Саудовской Аравии.