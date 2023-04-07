Украина начала процедуру введения санкций против Сирии

Кабинет Министров на заседании 7 апреля поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как сообщается, предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к представлению в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", - отметила Свириденко.

Она напомнила, что уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

"Сегодня правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии - введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - добавила министр.

Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:

ограничение торговых операций в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;

запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,

запрещение передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.