Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины, - WP

Египет приостановил план тайных поставок ракет России после переговоров с высокопоставленными чиновниками США в прошлом месяце и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

На прошлой неделе The Washington Post сообщало о другом документе, разоблачившем тайную схему президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси в феврале о предоставлении России до 40 тысяч 122-мм ракет Sakr-45, которые могут использоваться в российских системах залпового огня. Сиси якобы поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "во избежание проблем с Западом".

Но согласно пяти "слитым" документам разведки США, Сиси в начале марта отказался от планов поставок Москве. Хотя у Египта давние дипломатические и военные отношения с Россией, он в течение десятилетий являлся главным союзником Америки на Ближнем Востоке и получает более 1 млрд долларов в год военной помощи США.

Документы говорят о том, что Египет отложил московское соглашение и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм США для передачи Украине.

Также отмечается, что США пытались привлечь новых союзников и очень необходимую амуницию для борьбы Украины против РФ. Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовых военных товаров США.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, которые занимался частной интернет-группой Thug Shaker Central.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.