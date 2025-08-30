RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сызрань ночью атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ был пожар

Фото: взрывы в городе были примерно в 4 утра (https://t.me/mchs_official)
Автор: Маловичко Юлия

В ночь на 30 августа неизвестные дроны атаковали Сызрань Самарской области РФ. Россияне пожаловались на взрывы, после чего на местном НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал SHOT писал, что жители города проснулись от взрывов в 4 утра. Утверждалось, что после "хлопков" в районе одного из местных предприятий поднялся столб дыма.

Параллельно ряд других каналов писали, что в районе НПЗ возник пожар. Также россияне публиковали соответствующие кадры.

Позже атаку неизвестных дронов официально подтвердил губернатор Самарской области, но о пожаре не сказал ни слова. Он утверждает, что обстрел "удалось прекратить".

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник предпринял попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в соцсетях.

Но если верить вышеуказанным кадрам, российский губернатор, видимо, чего-то недоговаривает.

 

Другие атаки

Напомним, что этой ночью неизвестные дроны также атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее в РФ были и другие атаки. Например, в ночь на 28 августа Самара 28 августа дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗДрони