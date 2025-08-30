Сызрань ночью атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ был пожар

В ночь на 30 августа неизвестные дроны атаковали Сызрань Самарской области РФ. Россияне пожаловались на взрывы, после чего на местном НПЗ возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, канал SHOT писал, что жители города проснулись от взрывов в 4 утра. Утверждалось, что после "хлопков" в районе одного из местных предприятий поднялся столб дыма.
Параллельно ряд других каналов писали, что в районе НПЗ возник пожар. Также россияне публиковали соответствующие кадры.
Позже атаку неизвестных дронов официально подтвердил губернатор Самарской области, но о пожаре не сказал ни слова. Он утверждает, что обстрел "удалось прекратить".
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник предпринял попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в соцсетях.
Но если верить вышеуказанным кадрам, российский губернатор, видимо, чего-то недоговаривает.
Напомним, что этой ночью неизвестные дроны также атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Ранее в РФ были и другие атаки. Например, в ночь на 28 августа Самара 28 августа дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.
Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.
Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.