Не самая удачная работа ПВО. В ВСУ назвали число ракет, сбитых во время утренней атаки

Утром 17 ноября российские войска, применив авиацию, запустили по Украине 18 ракет. Из них удалось сбить лишь 6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как сообщили в Воздушных силах, в Киевской области силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты и 5 "Шахедов", атаковавших регион с территории Белоруси, а в Одесской области - по меньшей мере две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Что касается других ракет, то информация уточняется. Однако известно, что оккупанты выпустили в сторону Украины ракеты типа С-300, Х-101, Х-555 и Х-59.
В ходе брифинга Игнат заявил, что сегодня работа ПВО не такая удачная, как в предыдущие разы.
"Это обуславливается тем, что у Украины нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно. Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат в тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS, но в зонах своей ответственности, все что входит в зону их поражения, крылатые ракеты или "Шахеды", эти комплексы однозначно сбивают", - добавил он.
Напомним, в Украине с утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска нанесли массированные удары по украинским городам. Целью оккупантов стала газовая инфтраструктура.
По информации "Нафтогаза", враг осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины. Несколько объектов разрушены.
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