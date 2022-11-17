Ракетными ударами повреждено несколько объектов по добыче газа, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова .

"В настоящее время известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", - сообщил Чернышов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела, говорится в сообщении.