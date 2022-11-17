Не сама вдала робота ППО. У ЗСУ назвали кількість ракет, збитих під час ранкової атаки

Вранці 17 листопада російські війська, застосувавши авіацію, запустили по Україні 18 ракет. З них вдалося збити лише 6.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Як повідомили у Повітряних силах, на Київщині сили ППО знищили чотири крилаті ракети та 5 "Шахедів", які атакували регіон з території Білорусі, а на Одещині - щонайменше дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Щодо інших ракет, то інформація уточнюється. Однак відомо, що окупанти випустили у бік України ракети типу С-300, Х-101, Х-555 та Х-59.
У ході брифінгу Ігнат заявив, що сьогодні робота ППО не така вдала, як у попередні рази.
"Це обумовлюється тим, що Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які дають 100% результат у тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходяться Iris-T і NASAMS, але в зонах своєї відповідальності, все що входить до зони їх враження, крилатих ракет або "Шахедів", ці комплекси однозначно збивають", - додав він.
Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська завдали масованих ударів по українським містам. Метою окупантів стала газова інфтраструктура.
За інформацією "Нафтогазу", ворог здійснив масований обстріл газодобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України. Декілька об'єктів зруйновано.
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