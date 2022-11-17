Новая цель России. Враг бомбит газодобычу Украины: премьер сделал заявление
Российские войска совершают атаки по украинской газодобыче. Они бомбят предприятия, в частности, бьют по Южному машиностроительному заводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Киевском международном экономическом форуме в четверг.
"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - сказал Шмыгаль.
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