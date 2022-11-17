Новая цель России. Враг бомбит газодобычу Украины: премьер сделал заявление

Российские войска совершают атаки по украинской газодобыче. Они бомбят предприятия, в частности, бьют по Южному машиностроительному заводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Киевском международном экономическом форуме в четверг.