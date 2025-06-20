Признают нежелание мира? У Путина объяснили отказ от прекращения огня в Украине
Российская Федерация (РФ) не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова в интервью Sky News.
Как отмечает Sky News, усилия Соединенных Штатов Америки (США) в прекращении полномасштабной войны в Украине не принесли никаких значительных прорывов. В то же время страна-террорист Россия усилила воздушные бомбардировки Украины в течение последних недель и отклоняет призывы о 30-дневном перемирии.
"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться", - заявил представитель диктатора.
На вопрос о том, может ли Москва обязаться не использовать перемирие для перевооружения и перегруппировки сил, Песков ответил, что якобы проблема установления "режима тишины" заключается в продолжении военной поддержки Украины со стороны Запада.
Российские перемирия
В течение последних месяцев российская сторона инициировала ряд так называемых "перемирий" на фронте, впрочем, террористы ни разу не придерживались его. В частности каждую ночь враг продолжал осуществлять воздушные атаки против Украины.
В частности стоит отметить, что Киев и Москва провели уже два раунда переговоров по завершению полномасштабной войны, несмотря на то, что Россия продолжает выдвигать неприемлемые для Украины требования, среди которых, например: "отдать" под контроль Москвы четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.
По словам спикера Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, вскоре должны будут определены сроки третьих переговоров делегаций. Во время встречи стороны могут обсудить меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.
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