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Признают нежелание мира? У Путина объяснили отказ от прекращения огня в Украине

Пятница 20 июня 2025 15:41
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Признают нежелание мира? У Путина объяснили отказ от прекращения огня в Украине Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова в интервью Sky News.

Как отмечает Sky News, усилия Соединенных Штатов Америки (США) в прекращении полномасштабной войны в Украине не принесли никаких значительных прорывов. В то же время страна-террорист Россия усилила воздушные бомбардировки Украины в течение последних недель и отклоняет призывы о 30-дневном перемирии.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться", - заявил представитель диктатора.

На вопрос о том, может ли Москва обязаться не использовать перемирие для перевооружения и перегруппировки сил, Песков ответил, что якобы проблема установления "режима тишины" заключается в продолжении военной поддержки Украины со стороны Запада.

Российские перемирия

В течение последних месяцев российская сторона инициировала ряд так называемых "перемирий" на фронте, впрочем, террористы ни разу не придерживались его. В частности каждую ночь враг продолжал осуществлять воздушные атаки против Украины.

В частности стоит отметить, что Киев и Москва провели уже два раунда переговоров по завершению полномасштабной войны, несмотря на то, что Россия продолжает выдвигать неприемлемые для Украины требования, среди которых, например: "отдать" под контроль Москвы четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.

По словам спикера Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, вскоре должны будут определены сроки третьих переговоров делегаций. Во время встречи стороны могут обсудить меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

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