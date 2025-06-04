Россияне сделали все, чтобы выкинуть США с переговорной площадки, - Зеленский
Российская сторона сделала все, чтобы выкинуть Соединенные Штаты Америки с переговорной площадки в Стамбуле. И это ей удалось.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
По его словам, в Турции демонстрация посредничества США было абсолютно понятным.
"Россияне сделали все, чтобы выкинуть их с переговорной площадки, что они и сделали. Они сделали это один раз, все были удивлены абсолютно. Как так получилось некрасиво, как будто нас в Стамбуле, честно говоря, собирали американцы", - сказал Зеленский.
И, как отметил президент, адженда была очень сложной. Украинская сторона хотела конкретики и "договорились, что американцы будут находить какой-то обобщенный подход".
"Мы были все удивлены, потому что россияне выбросили американцев, они сразу пошли в наступление к ультиматумам, то есть это была подготовленная история", - добавил Зеленский.
Переговоры в Стамбуле и роль США
Напомним, Украина и Россия провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. При этом представители США не присутствовали на встречах, хотя именно Вашингтон настаивал на мирных переговорах между Киевом и Москвой. Посредником в переговорах выступает Турция.
Как отметил политолог Владимир Фесенко, США инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону. Сейчас Соединенные Штаты не участвуют в переговорах ни как посредник, ни как модератор.
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