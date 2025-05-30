Не посредник и не модератор: эксперт объяснил роль США в мирных переговорах
Соединенные Штаты Америки инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону. Сейчас США не участвуют в переговорах ни как посредник, ни как модератор.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"В чем парадокс нынешней ситуации? США немного дистанцировались от переговорного процесса. Раньше они еще даже до конца апреля вели параллельные переговоры с нами и россиянами, подготовили даже свой компромиссный вариант, свой мирный план, но это не прошло и не дало результата. И они поменяли тактику", - сказал Фесенко.
Он отметил, что США инициировали в мае прямые переговоры между Россией и Украиной, которые начались в Стамбуле, но сами отошли в сторону.
"Они не участвуют в переговорах ни как посредник, ни даже как модератор. Эта роль сейчас за Турцией, она выступает в такой роли. И не случайно, кстати, министр иностранных дел Турции Фидан съездил в Москву и предстоят переговоры у нас. Посмотрим, как оно дальше будет работать, но США продолжают контролировать переговорный процесс", - отметил политолог.
Он напомнил, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Соединенные Штаты ждут мирные предложения от России.
"Россияне сказали, что не будут передавать, но не думаю. Скорее всего через Виткоффа передадут, если США настойчиво попросят. Но будут говорить, что ничего не передавали. Тем не менее Келлог говорит, получим предложения от Украины и России, а затем сведем их воедино. То есть США все же будут влиять на поиск компромиссных вариантов", - добавил Фесенко.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, 16 мая в Турции состоялся первый раунд переговоров представителей Украины и России, во время которого обсуждались возможные пути завершения войны. По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня.
Однако Россия затягивает передачу своего "меморандума". Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Россия делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры, поэтому и затягивает передачу документа.
В то же время на днях Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украина готова к следующим переговорам с Россией, но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.
Как сообщают СМИ, делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции.
При этом помощники Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп "хочет видеть прогресс".
"Президент разъярен, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что уйдет", - сказал один из внешних советников.
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