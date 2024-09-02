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Сальдо, ряд аэропортов и не только. Зеленский утвердил новые антироссийские санкции

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России. Под новыми ограничениями, в частности, оказался так называемый "глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Согласно указам, санкции применяют против против физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях (всего 175 субъектов). А также против компаний, которые помогают обслуживать аэродромы, где базируется военная авиация врага. 

При этом ограничения ввели против компаний, которые транспортируют военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы к фронту и импортируют подсанкционные товары из Ирана и Северной Кореи. Речь идет о 73 юрлицах и 74 физлицах. 

Ермак обратил внимание, что теперь под санкциями ООО "Авиакомпания "АэроСтан". Компания - резидент Киргизии, оператор чартерных грузовых перевозок, самолеты которой регулярно используют для передачи России подсанкционной иностранной продукции. 

Также ограничения были введены против ООО "Домодедово Эрфилд", которая управляет аэропортом "Домодедово". Он задействован в перевозке оружия. 

Под санкциями оказалось и АО "Аэропорт Кольцово" - управляет аэропортом "Кольцово", который внесен в перечень аэродромов совместного базирования с Минобороны РФ и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.

В санкционном списке оказалась и компания "1С", которая является разработчиком популярной системы для бухгалтеров.

В то же время новые санкции против Сальдо предусматривают блокировку активов на 10 лет, запрет на торговые операции, покупку земли и выведение капиталов за пределы Украины. При этом коллаборанта лишили всех наград.  

 

Что предшествовало

Стоит заметить, что президент Владимир Зеленский еще вчера, 1 сентября, рассказал о новых санкциях против России.

Теперь, по его словам, задача состоит в том, чтобы синхронизировать украинские ограничения с мировыми.

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