Сальдо, ряд аэропортов и не только. Зеленский утвердил новые антироссийские санкции

Согласно указам, санкции применяют против против физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях (всего 175 субъектов). А также против компаний, которые помогают обслуживать аэродромы, где базируется военная авиация врага.

При этом ограничения ввели против компаний, которые транспортируют военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы к фронту и импортируют подсанкционные товары из Ирана и Северной Кореи. Речь идет о 73 юрлицах и 74 физлицах.

Ермак обратил внимание, что теперь под санкциями ООО "Авиакомпания "АэроСтан". Компания - резидент Киргизии, оператор чартерных грузовых перевозок, самолеты которой регулярно используют для передачи России подсанкционной иностранной продукции.

Также ограничения были введены против ООО "Домодедово Эрфилд", которая управляет аэропортом "Домодедово". Он задействован в перевозке оружия.

Под санкциями оказалось и АО "Аэропорт Кольцово" - управляет аэропортом "Кольцово", который внесен в перечень аэродромов совместного базирования с Минобороны РФ и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.

В санкционном списке оказалась и компания "1С", которая является разработчиком популярной системы для бухгалтеров.

В то же время новые санкции против Сальдо предусматривают блокировку активов на 10 лет, запрет на торговые операции, покупку земли и выведение капиталов за пределы Украины. При этом коллаборанта лишили всех наград.