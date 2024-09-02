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Сальдо, низка аеропортів і не тільки. Зеленський затвердив нові антиросійські санкції

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

Згідно з указами, санкції застосовують проти проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб'єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях (загалом 175 суб'єктів). А також проти компаній, які допомагають обслуговувати аеродроми, де базується військова авіація ворога.

При цьому обмеження запровадили проти компаній, які транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до фронту та імпортують підсанкційні товари з Ірану та Північної Кореї. Йдеться про 73 юрособи та 74 фізособи.

Єрмак звернув увагу, що тепер під санкціями ТОВ "Авіакомпанія "АероСтан". Компанія - резидент Киргизії, оператор чартерних вантажних перевезень, літаки якої регулярно використовують для передачі Росії підсанкційної іноземної продукції.

Також обмеження були введені проти ТОВ "Домодєдово Ерфілд", яке керує аеропортом "Домодєдово". Він задіяний у перевезенні зброї.

Під санкціями опинилося і АТ "Аеропорт Кольцово" - керує аеропортом "Кільцово", який внесений до переліку аеродромів спільного базування з Міноборони РФ та МНС РФ, обслуговує підсанкційні авіалінії та перебуває у власності олігарха Віктора Вексельберга.

У санкційному списку опинилася і компанія "1С", яка є розробником популярної системи для бухгалтерів.

Водночас, нові санкції проти Сальдо передбачають блокування активів на 10 років, заборону на торгові операції, купівлю землі та виведення капіталів за межі України. При цьому колаборанта позбавили всіх нагород.

 

Що передувало

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський ще вчора, 1 вересня, розповів про нові санкції проти Росії.

Тепер, за його словами, завдання полягає у тому, щоб синхронізувати українські обмеження зі світовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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