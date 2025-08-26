ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Маринованная капуста без варки и стерилизации: идеальный рецепт на зиму

Вторник 26 августа 2025 09:58
UA EN RU
Маринованная капуста без варки и стерилизации: идеальный рецепт на зиму Фото: Рецепт маринованной капусты (Jayne lubowitz/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Ищете идеальный рецепт заготовки на зиму, который не потребует часов у плиты, а результат превзойдет все ожидания? Этот салат из капусты с болгарским перцем получается невероятно хрустящим, сочным и нежным, сохраняет максимум витаминов и готовится без лишних хлопот.

Как приготовить такой салат, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кулинара Jayne lubowitz в Facebook.

Ингредиенты

  • 5 килограммов капусты без кочана
  • 1 килограмм моркови
  • 1 килограмм сладкого перца
  • 1 килограмм лука
  • 100 граммов соли
  • 300 граммов сахара
  • 500 мл растительного масла
  • 200 мл уксуса 9%

Подготовка

Для идеального результата выбирайте только свежую и плотную белокочанную капусту. Нашинковать ее крупными кусками, это позволит сохранить ее хрустящую текстуру. Поместите капусту в большую миску, где будет удобно смешивать все ингредиенты.

Морковь натрите на корейской терке. Этот маленький секрет придаст вашему салату не только особую сочность и хрусткость, но и визуальную привлекательность. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой; выбирайте мясистые и сочные плоды, чтобы придать блюду яркий вкус и аромат. Лук нарежьте полукольцами (или четвертинками, если лук крупный).

Пошаговый рецепт приготовления

Соедините все подготовленные овощи в большой емкости. Этот этап является ключевым: очень важно не мять овощи, чтобы сохранить их текстуру и хрусткость. Просто осторожно перемешайте их.

Добавьте 100 г соли и 300 г сахара. Это обеспечит идеальный баланс сладости и пикантности. Затем влейте 500 мл растительного масла и 200 мл 9% уксуса. Осторожно, но тщательно перемешайте все, пока овощи не начнут выделять сок. Этот сок - основа маринада, и он сделает вкус салата насыщенным и полным.

Когда овощи выделили достаточно сока, плотно утрамбуйте салат в чистые банки. Не забудьте равномерно распределить остаток сока по всем банкам. Этот сок защитит салат от порчи и позволит ему храниться дольше.

Советы по приготовлению

Для максимальной хрусткости выбирайте свежую, плотную капусту и сочный мясистый перец. Не перемешивайте слишком сильно, это сохранит идеально хрустящую текстуру салата. Если перемешивать слишком активно, овощи станут мягкими. Если салат кажется слишком кислым, в следующем приготовлении просто уменьшите количество уксуса.

Эту маринованную капусту можно хранить в холодильнике или подвале. Она прекрасно сохраняет свежесть и хрустящесть до самой весны.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы