Малосольные кабачки - невероятная закуска, которая будет готова за 10 минут

Ищете идеальную закуску, которая готовится за считанные минуты? Эти малосольные кабачки - именно то, что вам нужно! Свежие, ароматные и хрустящие, они станут отличным дополнением к любому блюду.

Как их просто и быстро приготовить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook кулинара Jayne lubowitz.

Ингредиенты:

Кабачки - 2-3 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Черный молотый перец - по вкусу

Уксус (желательно яблочный) - 2 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Сухой укроп или прованские травы - 1 ч. л.

Масло (подсолнечное или оливковое) - 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Тщательно помойте кабачки. Если они молодые и нежные, можете оставить кожуру. Если же кожура твердая, лучше ее очистить. Нарежьте кабачки тонкими кружочками, полукольцами или соломкой, как вам больше нравится.

В глубокой миске соедините все ингредиенты для маринада: соль, черный перец, уксус, сахар, мелко нарезанный чеснок, сухой укроп или прованские травы, а также растительное масло. Хорошо все перемешайте до однородной консистенции.

Добавьте нарезанные кабачки в миску с готовым маринадом. Перемешивайте так, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт ароматным соусом.

Поставьте миску с кабачками в холодильник на 10-15 минут. За это время они впитают в себя все ароматы и станут идеально малосольными.

Подавайте охлажденные малосольные кабачки как самостоятельную закуску, легкий гарнир к мясу, рыбе или картофелю. Приятного аппетита!