Саботаж в Польше: шесть человек подозреваются в диверсиях для России и Беларуси

По данным издания, польские прокуроры выдвинули обвинения группе из шести человек в преступлениях, включая саботаж, совершенный по заказу иностранных разведывательных служб.

Польша утверждает, что ее роль как центра помощи Украине сделала ее мишенью для российских и белорусских спецслужб, обвиняя Москву и Минск в совершении актов саботажа, таких как поджоги.

Российская Федерация и Беларусь отвергли такие обвинения.

Что выяснила прокуратура

Прокуратура заявила, что толчком для расследования стала информация, обнаруженная в ходе расследования деятельности гражданина Украины Сергея С., который в начале этого года был заключен в тюрьму за планирование диверсии в пользу России.

"Доказательства, полученные по этому делу, указывают на подозрение, что организованная преступная группировка, которая действовала в Польше, занималась вербовкой и организацией диверсионной деятельности для иностранных разведывательных служб", - говорится в заявлении представителя прокуратуры.

По его словам, действия иностранных разведывательных служб были направлены на порождение общественных беспорядков и создание ощущения беспомощности среди государственной власти путем саботажа и подрывной деятельности.

Прокуроры заявили, что среди обвиняемых были:

Камиль К. - гражданин Польши,

Давид П. - гражданин Польши,

Лукаш К. - гражданин Польши,

Степан К. - гражданин Беларуси,

Андрей Б. - гражданин Беларуси,

Ярослав С. - гражданин Беларуси,

Польские законы о конфиденциальности запрещают СМИ публиковать фамилии людей, обвиняемых в преступлениях.

В чем их обвиняют

Прокуратура отметила, что обвинительный акт, среди прочего, касается поджога, заказанного, вероятно, иностранной разведывательной службой на складе поддонов в Марках.

Это также касается попытки поджога склада в Гданьске в марте 2024 года, который якобы был заказан иностранной разведкой, и поджогов ресторана в Гдыне в 2023 году.

Четырем обвиняемым было предъявлено обвинение в диверсиях, совершенных по заказу иностранной разведки, а также выдвинуты другие обвинения, связанные с торговлей оружием, незаконным оборотом наркотиков и другими уголовными преступлениями.

В заявлении говорится, что Степан К. и Давид П. не признали себя виновными. Андрей Б., Ярослав С. и Лукаш К. частично признали свою вину, тогда как Камиль К. признал все выдвинутые против него обвинения.