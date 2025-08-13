Саботаж в Польше: шесть человек подозреваются в диверсиях для России и Беларуси

Прокурора Польши выдвинула обвинения лицам, которые подозреваются в саботаже и диверсиях по заказу иностранных разведывательных служб. Среди обвиняемых - трое поляков и трое белорусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, польские прокуроры выдвинули обвинения группе из шести человек в преступлениях, включая саботаж, совершенный по заказу иностранных разведывательных служб.
Польша утверждает, что ее роль как центра помощи Украине сделала ее мишенью для российских и белорусских спецслужб, обвиняя Москву и Минск в совершении актов саботажа, таких как поджоги.
Российская Федерация и Беларусь отвергли такие обвинения.
Прокуратура заявила, что толчком для расследования стала информация, обнаруженная в ходе расследования деятельности гражданина Украины Сергея С., который в начале этого года был заключен в тюрьму за планирование диверсии в пользу России.
"Доказательства, полученные по этому делу, указывают на подозрение, что организованная преступная группировка, которая действовала в Польше, занималась вербовкой и организацией диверсионной деятельности для иностранных разведывательных служб", - говорится в заявлении представителя прокуратуры.
По его словам, действия иностранных разведывательных служб были направлены на порождение общественных беспорядков и создание ощущения беспомощности среди государственной власти путем саботажа и подрывной деятельности.
Прокуроры заявили, что среди обвиняемых были:
Польские законы о конфиденциальности запрещают СМИ публиковать фамилии людей, обвиняемых в преступлениях.
Прокуратура отметила, что обвинительный акт, среди прочего, касается поджога, заказанного, вероятно, иностранной разведывательной службой на складе поддонов в Марках.
Это также касается попытки поджога склада в Гданьске в марте 2024 года, который якобы был заказан иностранной разведкой, и поджогов ресторана в Гдыне в 2023 году.
Четырем обвиняемым было предъявлено обвинение в диверсиях, совершенных по заказу иностранной разведки, а также выдвинуты другие обвинения, связанные с торговлей оружием, незаконным оборотом наркотиков и другими уголовными преступлениями.
В заявлении говорится, что Степан К. и Давид П. не признали себя виновными. Андрей Б., Ярослав С. и Лукаш К. частично признали свою вину, тогда как Камиль К. признал все выдвинутые против него обвинения.
Напомним, 9 августа во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе им. К. Гурского в Варшаве некоторые посетители нарушили порядок, перепрыгивая через барьеры и попадая на поле стадиона, а также зажигали файеры.
Кроме того, во время концерта один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии с трезубцем, другой - сине-желтый флаг с символом "Идея Нация".
Всего полиция задержала 109 человек.
Премьер Польши Дональд Туск после этих событий заявил, что Россия пытается рассорить Украину и Польшу.
По его мнению, антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, "срежиссированный российским диктатором Владимиром Путиным, иностранными агентами и местными идиотами".
Также Туск заявил, что Польша депортирует 63 человека после беспорядков на концерте Коржа, среди них 57 - граждане Украины.
Заметим, что посол Украины в Польше Василий Боднар также отреагировал на события и раскритиковал действия украинцев. Посол также предостерег, что подобные инциденты играют на руку России и могут ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.